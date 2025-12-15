https://ria.ru/20251215/putin-2062191878.html
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ - РИА Новости, 15.12.2025
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которыми, в частности, предполагается отправка под арест на срок до 30 суток осужденных,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:30:00+03:00
2025-12-15T17:30:00+03:00
2025-12-15T17:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062191344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
Путин подписал закон об аресте на 30 суток уклоняющихся от принудительных работ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральные законы, которыми, в частности, предполагается отправка под арест на срок до 30 суток осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Первым подписанным законом предусматривается, что осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, подлежит задержанию на срок до 48 часов, при этом этот срок может быть продлён судом до 30 суток.
Вторым законом предусматривается, что осужденные, уклоняющиеся от отбывания принудительных работ, заключаются под стражу до решения суда о замене принудительных работ лишением свободы. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, прежде данный вопрос рассматривался судом только при уклонении осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к этому месту. Закон дополняет этот перечень невозвращением осужденного в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда и самовольным оставлением исправительного центра (места работы).