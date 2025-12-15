Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ

Первым подписанным законом предусматривается, что осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, подлежит задержанию на срок до 48 часов, при этом этот срок может быть продлён судом до 30 суток.

Вторым законом предусматривается, что осужденные, уклоняющиеся от отбывания принудительных работ, заключаются под стражу до решения суда о замене принудительных работ лишением свободы. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, прежде данный вопрос рассматривался судом только при уклонении осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к этому месту. Закон дополняет этот перечень невозвращением осужденного в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда и самовольным оставлением исправительного центра (места работы).