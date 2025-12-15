Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
17:30 15.12.2025
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которыми, в частности, предполагается отправка под арест на срок до 30 суток осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Первым подписанным законом предусматривается, что осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, подлежит задержанию на срок до 48 часов, при этом этот срок может быть продлён судом до 30 суток.
Вторым законом предусматривается, что осужденные, уклоняющиеся от отбывания принудительных работ, заключаются под стражу до решения суда о замене принудительных работ лишением свободы. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, прежде данный вопрос рассматривался судом только при уклонении осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к этому месту. Закон дополняет этот перечень невозвращением осужденного в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда и самовольным оставлением исправительного центра (места работы).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
