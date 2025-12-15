Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой статус организации "Российский Красный Крест", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что РКК - общероссийская общественная организация, членом которой может быть любой гражданин РФ либо иностранный гражданин или лицо без гражданства, законно находящиеся в РФ, участвующие в деятельности РКК. Отмечается, что Российский Красный Крест, являясь частью международного движения, в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, единства, универсальности, определенными уставом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Согласно принятому закону, целями деятельности РКК являются оказание благотворительной, гуманитарной, медицинской, социальной, медико-социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний.
"Деятельность, направленная на достижение целей и выполнение задач... осуществляется Российским Красным Крестом в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от их пола, расы, национальности, гражданства, языка, возраста, состояния здоровья, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств", - говорится в документе.
Определяется следующая структура РКК: региональные отделения, создаваемые в субъектах РФ, и местные отделения, создаваемые в муниципальных образованиях. Также организация может иметь специализированные структурные подразделения для осуществления образовательной деятельности.
Устанавливается, что органами управления РКК являются съезд, правление и председатель, органом внутреннего контроля за финансовой и уставной деятельностью является центральная ревизионная комиссия, избираемая съездом.
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
4 декабря, 13:53
Подчеркивается, что РКК для реализации и выполнения своих задач вправе принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат российскому законодательству, от юридических лиц, в том числе международных или иностранных организаций, а также физических лиц, в том числе иностранных граждан. Кроме того, РКК вправе привлекать на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на выполнение задач.
Отмечается, что уплата взноса за членство РКК в Международной федерации осуществляется Россией за счет средств федерального бюджета на основании соответствующего правительственного акта.