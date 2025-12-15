Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста - РИА Новости, 15.12.2025
17:29 15.12.2025
Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста
Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста
общество, россия, владимир путин, ркк "энергия", российский красный крест, красный полумесяц
Общество, Россия, Владимир Путин, РКК "Энергия", Российский Красный Крест, Красный полумесяц
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой статус организации "Российский Красный Крест", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что РКК - общероссийская общественная организация, членом которой может быть любой гражданин РФ либо иностранный гражданин или лицо без гражданства, законно находящиеся в РФ, участвующие в деятельности РКК. Отмечается, что Российский Красный Крест, являясь частью международного движения, в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, единства, универсальности, определенными уставом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
16:57
Согласно принятому закону, целями деятельности РКК являются оказание благотворительной, гуманитарной, медицинской, социальной, медико-социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний.
"Деятельность, направленная на достижение целей и выполнение задач... осуществляется Российским Красным Крестом в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от их пола, расы, национальности, гражданства, языка, возраста, состояния здоровья, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств", - говорится в документе.
Определяется следующая структура РКК: региональные отделения, создаваемые в субъектах РФ, и местные отделения, создаваемые в муниципальных образованиях. Также организация может иметь специализированные структурные подразделения для осуществления образовательной деятельности.
Устанавливается, что органами управления РКК являются съезд, правление и председатель, органом внутреннего контроля за финансовой и уставной деятельностью является центральная ревизионная комиссия, избираемая съездом.
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
4 декабря, 13:53
Подчеркивается, что РКК для реализации и выполнения своих задач вправе принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат российскому законодательству, от юридических лиц, в том числе международных или иностранных организаций, а также физических лиц, в том числе иностранных граждан. Кроме того, РКК вправе привлекать на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на выполнение задач.
Отмечается, что уплата взноса за членство РКК в Международной федерации осуществляется Россией за счет средств федерального бюджета на основании соответствующего правительственного акта.
РКК выделил более миллиарда рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"
10 декабря, 15:00
 
Общество Россия Владимир Путин РКК "Энергия" Российский Красный Крест Красный полумесяц
 
 
Заголовок открываемого материала