Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой статус организации "Российский Красный Крест", соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой статус организации "Российский Красный Крест", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, целями деятельности РКК являются оказание благотворительной, гуманитарной, медицинской, социальной, медико-социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний.

"Деятельность, направленная на достижение целей и выполнение задач... осуществляется Российским Красным Крестом в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от их пола, расы, национальности, гражданства, языка, возраста, состояния здоровья, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств", - говорится в документе.

Определяется следующая структура РКК: региональные отделения, создаваемые в субъектах РФ, и местные отделения, создаваемые в муниципальных образованиях. Также организация может иметь специализированные структурные подразделения для осуществления образовательной деятельности.

Устанавливается, что органами управления РКК являются съезд, правление и председатель, органом внутреннего контроля за финансовой и уставной деятельностью является центральная ревизионная комиссия, избираемая съездом.

Подчеркивается, что РКК для реализации и выполнения своих задач вправе принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат российскому законодательству, от юридических лиц, в том числе международных или иностранных организаций, а также физических лиц, в том числе иностранных граждан. Кроме того, РКК вправе привлекать на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на выполнение задач.