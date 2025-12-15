https://ria.ru/20251215/putin-2062182432.html
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан - РИА Новости, 15.12.2025
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
Президент России Владимир Путин подписал законы, расширяющие запрет на применение обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:57:00+03:00
2025-12-15T16:57:00+03:00
2025-12-15T17:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058528165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
Путин подписал законы об освобождении ряда граждан от обязательных работ
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
законы, расширяющие запрет на применение обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
Первый закон защищает от обязательных работ женщин с детьми‑инвалидами, а также мужчин, в одиночку воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, детей-инвалидов, либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.
Второй закон позволяет судебному приставу обращаться в суд с просьбой освободить должника из перечисленных групп от продолжения обязательных работ. Пристав вправе сделать это, если должник не может дальше выполнять обязательные работы из-за инвалидности первой или второй группы, беременности или тяжелой болезни.