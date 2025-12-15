Рейтинг@Mail.ru
16:57 15.12.2025 (обновлено: 17:46 15.12.2025)
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан
Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан

Путин подписал законы об освобождении ряда граждан от обязательных работ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, расширяющие запрет на применение обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
Первый закон защищает от обязательных работ женщин с детьми‑инвалидами, а также мужчин, в одиночку воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, детей-инвалидов, либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.
Второй закон позволяет судебному приставу обращаться в суд с просьбой освободить должника из перечисленных групп от продолжения обязательных работ. Пристав вправе сделать это, если должник не может дальше выполнять обязательные работы из-за инвалидности первой или второй группы, беременности или тяжелой болезни.
