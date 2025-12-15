Путин освободил от обязательных работ некоторые категории граждан

Первый закон защищает от обязательных работ женщин с детьми‑инвалидами, а также мужчин, в одиночку воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, детей-инвалидов, либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.

Второй закон позволяет судебному приставу обращаться в суд с просьбой освободить должника из перечисленных групп от продолжения обязательных работ. Пристав вправе сделать это, если должник не может дальше выполнять обязательные работы из-за инвалидности первой или второй группы, беременности или тяжелой болезни.