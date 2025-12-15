https://ria.ru/20251215/putin-2062132466.html
Путин пообещал держать вопрос поддержки военнослужащих на особом контроле
Путин пообещал держать вопрос поддержки военнослужащих на особом контроле - РИА Новости, 15.12.2025
Путин пообещал держать вопрос поддержки военнослужащих на особом контроле
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники СВО в законодательных органах будут держать вопрос поддержки военнослужащих и их семей на... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:07:00+03:00
2025-12-15T14:07:00+03:00
2025-12-15T14:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251213/voenkory-2061878301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, владимир якушев, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Якушев, Единая Россия
Путин пообещал держать вопрос поддержки военнослужащих на особом контроле
Путин: участники СВО в закорганах будут контролировать поддержку ВС РФ