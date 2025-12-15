Рейтинг@Mail.ru
14:02 15.12.2025
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой
россия, армения, владимир путин, общество, акция "бессмертный полк"
Россия, Армения, Владимир Путин, Общество, Акция "Бессмертный полк"
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой

© Фото : Из личного архива Мгера АветисянаКоординатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян
Координатор международного движения Бессмертный полк Мгер Аветисян - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Из личного архива Мгера Аветисяна
Координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил генерального координатора международного движения "Бессмертный полк" Мгера Аветисяна почетной грамотой за вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между РФ и Арменией.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Российской Федерацией и Республикой Армения наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Аветисяна Мгера Вардановича - генерального координатора международного движения "Бессмертный полк", гражданина Республики Армения", - указано в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
