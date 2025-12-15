Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой

"За вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Российской Федерацией и Республикой Армения наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Аветисяна Мгера Вардановича - генерального координатора международного движения "Бессмертный полк", гражданина Республики Армения", - указано в документе.