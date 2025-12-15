https://ria.ru/20251215/putin-2062131092.html
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой
Путин наградил генерального координатора "Бессмертного полка" грамотой
Президент России Владимир Путин отметил генерального координатора международного движения "Бессмертный полк" Мгера Аветисяна почетной грамотой за вклад в... РИА Новости, 15.12.2025
