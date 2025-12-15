Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим тогда президентом Венесуэлы Уго Чавесом на площадке ООН в шутку предложил показать тому свои навыки в дзюдо, напомнил венесуэльский посол в РФ Хесус Рафаэль Салазар Веласкес.