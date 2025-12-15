Рейтинг@Mail.ru
13:47 15.12.2025
Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече
Путин и Чавес во время встречи
Путин и Чавес во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим тогда президентом Венесуэлы Уго Чавесом на площадке ООН в шутку предложил показать тому свои навыки в дзюдо, напомнил венесуэльский посол в РФ Хесус Рафаэль Салазар Веласкес.
"Хочу напомнить о первой встрече команданте Чавеса с президентом Путиным. Это о том, как Чавес оценил спортивную форму президента Путина в ООН. Он у Путина спросил: "Как твое дзюдо?". Тот ответил: "Если хочешь, я тебе немного дзюдо покажу". И Чавес сказал: "Нет-нет, не надо здесь твое дзюдо показывать", - сказал посол на церемонии открытия третьего российско-венесуэльского молодежного форума.
Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2013 годы. В бытность главой государства он не раз посещал Россию, первый из его визитов состоялся в 2001 году.
