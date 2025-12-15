https://ria.ru/20251215/putin-2062126680.html
Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече
Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече - РИА Новости, 15.12.2025
Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече
Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим тогда президентом Венесуэлы Уго Чавесом на площадке ООН в шутку предложил показать тому свои навыки в дзюдо
россия
венесуэла
Посол Венесуэлы рассказал, о чем шутили Путин и Чавес на первой встрече
Посол Венесуэлы напомнил, как Путин с Чавесом шутили про дзюдо