Филиал центра "Россия" в Красноярске станет точкой притяжения, уверен Путин

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Открытие филиала национального центра "Россия" в Красноярске стало ярким продолжением масштабного проекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что филиал на Енисее станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края.
Глава государства направил приветствие участникам торжественной церемонии открытия филиала национального центра "Россия" в Красноярском крае.
"Уверен, что филиал национального центра "Россия", расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края", - говорится в телеграмме президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что открытие Международной выставки-форума "Россия", а затем и Национального центра "Россия" стало ярким событием в общественной, культурной, деловой жизни россиян. Путин указал на то, что благодаря проекту миллионы людей смогли воочию увидеть вдохновляющие достижения россиян, отечественных компаний, научных центров, всех регионов России, познакомиться с многообразием самобытных традиций и культур.
"Отрадно, что этот масштабный проект получает сейчас яркое продолжение: началось создание филиалов национального центра "Россия" на громадном пространстве – от Тихого океана до Балтики. И один из первых таких выставочных комплексов открывается в Красноярске. Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта", - отметил глава государства.
