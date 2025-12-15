Филиал центра "Россия" в Красноярске станет точкой притяжения, уверен Путин

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Открытие филиала национального центра "Россия" в Красноярске стало ярким продолжением масштабного проекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что филиал на Енисее станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края.

"Уверен, что филиал национального центра "Россия", расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края", - говорится в телеграмме президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.