Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 15.12.2025
Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине, заявил Песков
Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине и не открыт к уловкам для создания временных передышек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине к Рождеству.
"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям. И он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли шанс прийти к согласованной позиции по Украине к Католическому Рождеству, как этого хочет президент США Дональд Трамп.
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00
13 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
