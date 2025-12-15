Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с секретарем совета "Единой России" Якушевым - РИА Новости, 15.12.2025
13:45 15.12.2025
Встреча Путина с секретарем совета "Единой России" Якушевым
Встреча Путина с секретарем совета "Единой России" Якушевым
Встреча президента России Владимира Путина с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым. РИА Новости, 15.12.2025
2025
Встреча Путина с секретарем Генсовета ЕР Якушевым
Рабочая встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с Секретарём Генерального совета партии "Единая Россия" В.В. Якушевым
Россия
Встреча Путина с секретарем совета "Единой России" Якушевым
Встреча президента России Владимира Путина с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым.
Встреча Путина с секретарем совета "Единой России" Якушевым

Встреча президента России Владимира Путина с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым.
 
Россия
 
 
