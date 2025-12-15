Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/promyshlennost-2062170046.html
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности
Правительственная комиссия по промышленности будет вести стратегическое планирование развития отраслей, работать над выстраиванием тесного и прозрачного... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:14:00+03:00
2025-12-15T16:14:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20251128/manturov-2058266673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности

Правкомиссия по промышленности займется стратпланированием развития отраслей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по промышленности будет вести стратегическое планирование развития отраслей, работать над выстраиванием тесного и прозрачного взаимодействия с производителями и потребителями, а также над повышением оперативности реагирования на возникающие в сфере риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник провел совещание с членами правительства о реализации технологической политики в РФ. Перед этим он ознакомился с производственными мастерскими Центра практической подготовки для машиностроения, а также поздравил студентов с открытием центра.
«
"Президент (России Владимир Путин - ред.) отметил, что нужно быстрее переходить от сборки и упаковки проектов к фронтальной работе, серьезно увеличивать темп их реализации, донастроив систему управления технологической политикой. Для этого уже сформирована правительственная комиссия по промышленности. Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей, поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями, с потребителями", - сказал Мишустин.
Кроме того, по его словам, правкомиссия должна улучшить качество мониторинга и оперативность реагирования на возникающие риски.
Специально для проведения межведомственной координации внутри правкомиссии по промышленности создана подкомиссия, которая также будет принимать решения по ключевым вопросам технологического лидерства, в том числе для уточнения действующих инструментов поддержки российских предприятий.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности
28 ноября, 10:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала