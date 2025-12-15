Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности

«

"Президент (России Владимир Путин - ред.) отметил, что нужно быстрее переходить от сборки и упаковки проектов к фронтальной работе, серьезно увеличивать темп их реализации, донастроив систему управления технологической политикой. Для этого уже сформирована правительственная комиссия по промышленности. Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей, поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями, с потребителями", - сказал Мишустин.