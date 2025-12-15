https://ria.ru/20251215/promyshlennost-2062170046.html
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности
Правительственная комиссия по промышленности будет вести стратегическое планирование развития отраслей, работать над выстраиванием тесного и прозрачного... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:14:00+03:00
2025-12-15T16:14:00+03:00
2025-12-15T16:14:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
Мишустин назвал задачи правительственной комиссии по промышленности
Правкомиссия по промышленности займется стратпланированием развития отраслей
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по промышленности будет вести стратегическое планирование развития отраслей, работать над выстраиванием тесного и прозрачного взаимодействия с производителями и потребителями, а также над повышением оперативности реагирования на возникающие в сфере риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в понедельник провел совещание с членами правительства о реализации технологической политики в РФ
. Перед этим он ознакомился с производственными мастерскими Центра практической подготовки для машиностроения, а также поздравил студентов с открытием центра.
«
"Президент (России Владимир Путин - ред.) отметил, что нужно быстрее переходить от сборки и упаковки проектов к фронтальной работе, серьезно увеличивать темп их реализации, донастроив систему управления технологической политикой. Для этого уже сформирована правительственная комиссия по промышленности. Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей, поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями, с потребителями", - сказал Мишустин.
Кроме того, по его словам, правкомиссия должна улучшить качество мониторинга и оперативность реагирования на возникающие риски.
Специально для проведения межведомственной координации внутри правкомиссии по промышленности создана подкомиссия, которая также будет принимать решения по ключевым вопросам технологического лидерства, в том числе для уточнения действующих инструментов поддержки российских предприятий.