РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белоруссия прорабатывают расширение торгово-экономических связей в области промышленности, говорится в сообщении РЭЦ.
"Представители Российского экспортного центра провели рабочую поездку по Беларуси, в ходе которой за несколько дней посетили промышленные предприятия Гомельской и Витебской области. Миссия была направлена на расширение торгово-экономических связей и поиск партнеров в сфере производственной кооперации", - сказано в сообщении.
"Главный приоритет нашей работы в Беларуси - поиск новых партнеров и ниш для сотрудничества. Мы рассматриваем проекты в сфере импортозамещения, производственной кооперации и наращивания поставок оборудования. Работа ведется в двух направлениях: мы помогаем белорусским компаниям найти покупателей и поставщиков в России, а российским предприятиям - партнеров в Беларуси", - пояснил руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич.
Российская делегация встретилась с руководством завода "Измеритель" – одного из ключевых предприятий белорусской электроники, автоматики и телемеханики. На встрече обсуждались потенциальные совместные проекты и интеграция в цепочки поставок.
Также эксперты РЭЦ провели семинар для представителей крупного бизнеса Витебской области, где подробно рассказали о том, какую поддержку получает экспорт из Российской Федерации и чем РЭЦ может быть полезен белорусским предприятиям, в том числе в организации поддержки критического импорта из Белоруссии.
"По итогам одиннадцати месяцев 2025 года мы уже поддержали почти 2000 сделок на общую сумму свыше 109 миллиардов рублей. Основная часть поддержки приходится на финансирование и страхование, однако значительную роль играет и нефинансовое содействие - заключение новых контрактов между российскими и белорусскими компаниями, заинтересованными в развитии производственной кооперации", - привел данные директор по поддержке экспорта нефтегазового и тяжелого машиностроения Антон Щетинин.