РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белоруссия прорабатывают расширение торгово-экономических связей в области промышленности, говорится в сообщении РЭЦ.

"Представители Российского экспортного центра провели рабочую поездку по Беларуси, в ходе которой за несколько дней посетили промышленные предприятия Гомельской и Витебской области. Миссия была направлена на расширение торгово-экономических связей и поиск партнеров в сфере производственной кооперации", - сказано в сообщении.

"Главный приоритет нашей работы в Беларуси - поиск новых партнеров и ниш для сотрудничества. Мы рассматриваем проекты в сфере импортозамещения, производственной кооперации и наращивания поставок оборудования. Работа ведется в двух направлениях: мы помогаем белорусским компаниям найти покупателей и поставщиков в России, а российским предприятиям - партнеров в Беларуси", - пояснил руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич.

Российская делегация встретилась с руководством завода "Измеритель" – одного из ключевых предприятий белорусской электроники, автоматики и телемеханики. На встрече обсуждались потенциальные совместные проекты и интеграция в цепочки поставок.

Также эксперты РЭЦ провели семинар для представителей крупного бизнеса Витебской области, где подробно рассказали о том, какую поддержку получает экспорт из Российской Федерации и чем РЭЦ может быть полезен белорусским предприятиям, в том числе в организации поддержки критического импорта из Белоруссии.