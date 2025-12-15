Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/proekty-2062209492.html
РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности
РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности - РИА Новости, 15.12.2025
РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности
Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белоруссия прорабатывают расширение торгово-экономических связей в области промышленности, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:24:00+03:00
2025-12-15T18:24:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ и Минск рассматривают потенциальные проекты в области промышленности

РЭЦ и Белоруссия прорабатывают расширение связей в области промышленности

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белоруссия прорабатывают расширение торгово-экономических связей в области промышленности, говорится в сообщении РЭЦ.
"Представители Российского экспортного центра провели рабочую поездку по Беларуси, в ходе которой за несколько дней посетили промышленные предприятия Гомельской и Витебской области. Миссия была направлена на расширение торгово-экономических связей и поиск партнеров в сфере производственной кооперации", - сказано в сообщении.
"Главный приоритет нашей работы в Беларуси - поиск новых партнеров и ниш для сотрудничества. Мы рассматриваем проекты в сфере импортозамещения, производственной кооперации и наращивания поставок оборудования. Работа ведется в двух направлениях: мы помогаем белорусским компаниям найти покупателей и поставщиков в России, а российским предприятиям - партнеров в Беларуси", - пояснил руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич.
Российская делегация встретилась с руководством завода "Измеритель" – одного из ключевых предприятий белорусской электроники, автоматики и телемеханики. На встрече обсуждались потенциальные совместные проекты и интеграция в цепочки поставок.
Также эксперты РЭЦ провели семинар для представителей крупного бизнеса Витебской области, где подробно рассказали о том, какую поддержку получает экспорт из Российской Федерации и чем РЭЦ может быть полезен белорусским предприятиям, в том числе в организации поддержки критического импорта из Белоруссии.
"По итогам одиннадцати месяцев 2025 года мы уже поддержали почти 2000 сделок на общую сумму свыше 109 миллиардов рублей. Основная часть поддержки приходится на финансирование и страхование, однако значительную роль играет и нефинансовое содействие - заключение новых контрактов между российскими и белорусскими компаниями, заинтересованными в развитии производственной кооперации", - привел данные директор по поддержке экспорта нефтегазового и тяжелого машиностроения Антон Щетинин.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала