Проекты доставки товаров северянам на Ямале разработают студенты "Госвышки"

САЛЕХАРД, 15 дек – РИА Новости. Проекты по доставке товаров коренным народам Севера на Ямале разработают студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" – участники федеральной платформы "Госвышка", со студентами встретился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для нас принципиально важно искать новые, эффективные решения для повышения качества жизни всех ямальцев. Задача сложная и многогранная, она требует свежего взгляда и современных управленческих подходов. Уверен, что студенты Высшей школы экономики, будущие лидеры, смогут предложить интересные и практичные идеи. Для Ямала этот кейс – реальный вызов сегодняшнего дня, решение которого может улучшить быт тысяч людей, сохраняющих уникальную культуру и традиции в Арктике", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным правительства округа, губернатор Ямала поставил задачу студентам Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" – найти высокотехнологичное решение для снабжения коренных народов Севера. Им предстоит разработать проектные решения по использованию беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики в тундре. На сегодня на Ямале создано две посадочные площадки для БАС, теперь же необходимо внедрить технологию в регулярную эксплуатацию.

Студентам должны будут представить финансовые модели доставки грузов от населенных пунктов к факториям и от факторий непосредственно к стойбищам, предложить систему формирования заказов и их оплаты для тундровиков, не имеющих постоянного доступа к интернету. Кроме того, необходимо продумать механизмы привлечения предпринимателей и рассмотреть альтернативные подходы к решению проблемы снабжения.