Проекты доставки товаров северянам на Ямале разработают студенты "Госвышки" - РИА Новости, 15.12.2025
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:33 15.12.2025
Проекты доставки товаров северянам на Ямале разработают студенты "Госвышки"
Проекты доставки товаров северянам на Ямале разработают студенты "Госвышки"

Дмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 15 дек – РИА Новости. Проекты по доставке товаров коренным народам Севера на Ямале разработают студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" – участники федеральной платформы "Госвышка", со студентами встретился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для нас принципиально важно искать новые, эффективные решения для повышения качества жизни всех ямальцев. Задача сложная и многогранная, она требует свежего взгляда и современных управленческих подходов. Уверен, что студенты Высшей школы экономики, будущие лидеры, смогут предложить интересные и практичные идеи. Для Ямала этот кейс – реальный вызов сегодняшнего дня, решение которого может улучшить быт тысяч людей, сохраняющих уникальную культуру и традиции в Арктике", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным правительства округа, губернатор Ямала поставил задачу студентам Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" – найти высокотехнологичное решение для снабжения коренных народов Севера. Им предстоит разработать проектные решения по использованию беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики в тундре. На сегодня на Ямале создано две посадочные площадки для БАС, теперь же необходимо внедрить технологию в регулярную эксплуатацию.
Студентам должны будут представить финансовые модели доставки грузов от населенных пунктов к факториям и от факторий непосредственно к стойбищам, предложить систему формирования заказов и их оплаты для тундровиков, не имеющих постоянного доступа к интернету. Кроме того, необходимо продумать механизмы привлечения предпринимателей и рассмотреть альтернативные подходы к решению проблемы снабжения.
Работа над кейсом будет проходить под руководством экспертов, а лучшие проектные предложения могут быть учтены в дальнейшей работе правительства автономного округа, уточняют в правительстве Ямала. Также власти отмечают, что в этом учебном году обучение проходит группа из 15 студентов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий АртюховЯмал
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
