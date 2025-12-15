Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор трем участникам банды "Северские" - РИА Новости, 15.12.2025
15:26 15.12.2025
Суд вынес приговор трем участникам банды "Северские"
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
Новости
происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиево-Посадский район, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мособлсуд приговорил троих участников банды "Северские" Дмитрия Рысева, Алексея Волкова и Виталия Колесникова к срокам до 25 лет, сообщила подмосковная прокуратура.
"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих уроженцев Подмосковья Виталия Колесникова, Алексея Волкова и Дмитрия Рысева... они признаны виновным по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой), п. "а", "ж", "з" "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), по части 3 статьи 30, пунктов "а", "ж" "з" "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), пунктов "а, б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.
Суд приговорил Колесникова к 25 годам лишения свободы с отбыванием 10 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима. Волков приговорён к 14,5 годам, Рысев - к 14 годам.
По данным надзорного органа, в мае 1997 года на территории Сергиево-Посадского района Московской области была создана банда "Северские", участники которой вымогали деньги у коммерсантов, а также убивали и совершали иные преступления. Тогда в ее состав вошел Колесников, а в 2006 и 2007 годах членами банды стали Рысев и Волков.
В 2000 году Колесников с членами банды, маскируясь под рабочих, из-за передела сфер преступного влияния из пистолета-пулемета расстреляли выжившего после нападения в 1997 году лидера другой группировки Сергея Саковичева.
Колесников участвовал ещё в 5 убийствах коммерсантов, не желавших платить, и участников преступных групп. Также он совершил покушение на убийство охранника спортивного комплекса "Темп" в Сергиевом Посаде и приготовление к убийству лидера ещё одной банды.
"Рысев участвовал в убийстве предпринимателя и покушении на убийство генерального директора ООО "Эко-Жилком Сергиев Посад". Волков, действуя в составе банды, в период времени с января 2007 года по январь 2018 года под угрозой насилия и поджоге имущества ежемесячно вымогал денежные средства с собственников базы строительных материалов", - рассказали в прокуратуре.
Как сообщили в СК Подмосковья, действовали члены банды вплоть до декабря 2019 года, совершая преступления на территории Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей. С момента создания банды и до задержания в декабре 2019 года ее лидера Дмитрия Гладышева в ее состав входили не менее 18 человек. На их счету убийства 23 человек, в том числе с применением огнестрельного оружия, и покушения на убийства 6 человек.
По данным ведомства, по фактам преступной деятельности банды возбуждено 30 уголовных дел, а 8 других членов банды ранее были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергиево-Посадский районМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
