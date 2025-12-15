Рейтинг@Mail.ru
11:17 15.12.2025
Элвис Пресли числился спонсором въезда мигрантов в США, пишут СМИ
Элвис Пресли числился спонсором въезда мигрантов в США, пишут СМИ
в мире, сша, куба, гаити, элвис пресли, дональд трамп
В мире, США, Куба, Гаити, Элвис Пресли, Дональд Трамп
Washington Times: 1400 умерших числились спонсорами мигрантов в США

© Фото : Public DomainЭлвис Пресли
Элвис Пресли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Public Domain
Элвис Пресли. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Скончавшийся певец Элвис Пресли фигурировал в качестве спонсора в программе для въезда мигрантов в США, сообщает газета Washington Times со ссылкой на данные аудита Счетной палаты.
Счетная палата проверила программу "Объединение ради Украины" (United for Ukraine) и программу для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Оба механизма создавались администрацией президента США Джозефа Байдена для снижения давления на южную границу и позволяли мигрантам при поддержке спонсора прилетать напрямую в аэропорты США.
Помимо заявки с использованием личности Элвиса Пресли, проверяющие обнаружили, что еще 1,4 тысяча мигрантов въехали в США, несмотря на то что их спонсоры были мертвы. Еще один заявитель с двумя судимостями за детскую порнографию был утвержден в качестве спонсора для мигранта-ребенка.
Спонсор - это физическое лицо или организация в США, которая берет на себя обязательства по поддержке мигранта на время его пребывания в стране. Издание не сообщает, спонсором какого именно мигранта выступил Элвис Пресли, который скончался в 1977 году.
Администрация президента Дональда Трампа прекратила действие этих программ в январе 2025 года.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25
 
В миреСШАКубаГаитиЭлвис ПреслиДональд Трамп
 
 
