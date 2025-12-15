Рейтинг@Mail.ru
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество
09:54 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/premer-2062056106.html
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество - РИА Новости, 15.12.2025
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество
Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву, осужденному на 13 лет за взяточничество, ответчиками...
Новости
россия, москва, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Владикавказ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество

РИА Новости: ГП попросила изъять имущество у экс-вице-премьера Башкирии Марзаева

© Прокуратура Республики БашкортостанАлан Марзаев в суде
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Прокуратура Республики Башкортостан
Алан Марзаев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву, осужденному на 13 лет за взяточничество, ответчиками выступают ещё шесть человек, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Истец: заместитель генерального прокурора РФ в интересах РФ. Ответчик: Дзусова Л.Г., Иртуганов Э.Р., Лекова З.М., Марзаев А.А., Марзаев А.В., Марзаев Д.А., Марзаева Э.Э.", - следует из данных.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Суд изъял имущество экс-главы района на Кубани
12 декабря, 18:03
Беседа по иску назначена на 18 декабря.
Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске. Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.
В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
У экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов рублей
10 декабря, 06:59
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
5 декабря, 15:12
 
