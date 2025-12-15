Премьер Австралии Альбанезе пообещал искоренить антисемитизм

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после теракта в Сиднее, в котором погибли 16 человек и пострадали еще 40, пообещал искоренить антисемитизм в стране.
"Это была целенаправленная атака на еврейское сообщество в первый день Хануки... Мы сделаем все, что необходимо, для того, чтобы искоренить антисемитизм. Мы избавимся от него вместе", - заявил Альбанезе, выступая перед журналистами.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
