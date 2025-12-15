https://ria.ru/20251215/prazdnik-2062023815.html
В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил показывать детям в школах советские и российские сказки с новогодней тематикой. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил показывать детям в школах советские и российские сказки с новогодней тематикой.
"В декабре уже начинается предновогодняя суета, - вокруг все украшено и создает это необходимое каждому взрослому и ребенку настроение. Важно это настроение чувствовать особенно детям. Я бы хотел предложить школам показывать советские и российские сказки и мультфильмы с новогодней тематикой", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что детям можно было бы показывать такие сказки, как "Новогодние приключения Маши и Вити", "Двенадцать месяцев", "Зимняя сказка", "Снежная королева", "Морозко", "Когда зажигаются елки".
"Лично с удовольствием со своими детьми смотрел и пересматривал эти шедевры. Конечно, современным детям этот контент может показаться малодинамичным или не таким ярким, как современные мультфильмы, но зато какой душевностью и добром пронизан сюжет этих картин", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что сами родители также могли бы рекомендовать своим детям смотреть именно советские и российские сказки.