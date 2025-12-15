В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил показывать детям в школах советские и российские сказки с новогодней тематикой.

"В декабре уже начинается предновогодняя суета, - вокруг все украшено и создает это необходимое каждому взрослому и ребенку настроение. Важно это настроение чувствовать особенно детям. Я бы хотел предложить школам показывать советские и российские сказки и мультфильмы с новогодней тематикой", - сказал он РИА Новости.

Депутат считает, что детям можно было бы показывать такие сказки, как "Новогодние приключения Маши и Вити", "Двенадцать месяцев", "Зимняя сказка", "Снежная королева", "Морозко", "Когда зажигаются елки".

"Лично с удовольствием со своими детьми смотрел и пересматривал эти шедевры. Конечно, современным детям этот контент может показаться малодинамичным или не таким ярким, как современные мультфильмы, но зато какой душевностью и добром пронизан сюжет этих картин", - отметил он.