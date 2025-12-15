Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/pravitelstvo-2062155104.html
Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных
Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных - РИА Новости, 15.12.2025
Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:21:00+03:00
2025-12-15T15:21:00+03:00
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_a929640e950592e0e9b943450efd5af4.jpg
https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html
https://ria.ru/20251202/gd-2059178623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c64206365dd8cfd31660659c740da548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф
Россия, Правительство РФ
Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных

Правительство поддержало проект об установлении требований к разведению животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из проекта заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом прилагаемых замечаний", - сказано в документе.
Cервал - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
13 мая, 07:53
Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.
Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.
Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".
Как ранее отмечали авторы законопроекта, в настоящее время правовое регулирование в сфере общественных отношений в области обращения с животными, связанной с разведением животных, отсутствует.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных
2 декабря, 12:58
 
РоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала