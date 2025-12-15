Правительство поддержало проект о требованиях к разведению животных

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из проекта заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом прилагаемых замечаний", - сказано в документе.

Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.

Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.

Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".