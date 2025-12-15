МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года, сообщила его пресс-служба.
«
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", — говорится в релизе.
Документ содержит характеристики и прогноз показателей бюджета, отражает динамику его основных параметров до 2042-го, включая финансирование нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.
При подготовке прогноза учли задачи по достижению национальных целей развития и необходимость выполнения социальных обязательств.
В основе документа лежат два варианта прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период — базовый и консервативный.
«
"Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042-му в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года", — указали в правительстве.
Параметры прогноза учитывают при формировании бюджета на разные периоды. Его разрабатывают каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России.
