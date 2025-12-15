Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года
10:03 15.12.2025 (обновлено: 10:49 15.12.2025)
Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года
Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года
Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 15.12.2025
россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Правительство РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом правительства
Дом правительства
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом правительства. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года, сообщила его пресс-служба.
«

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", — говорится в релизе.

Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
27 ноября, 15:50
Документ содержит характеристики и прогноз показателей бюджета, отражает динамику его основных параметров до 2042-го, включая финансирование нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.
При подготовке прогноза учли задачи по достижению национальных целей развития и необходимость выполнения социальных обязательств.
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики
10 декабря, 08:33
В основе документа лежат два варианта прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период — базовый и консервативный.
«

"Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042-му в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года", — указали в правительстве.

Параметры прогноза учитывают при формировании бюджета на разные периоды. Его разрабатывают каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Уникальная крепость рубля стала вызовом для России
6 декабря, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаПравительство РФ
 
 
