Суд защитил право родных мобилизованного, умершего до прибытия в зону СВО - РИА Новости, 15.12.2025
16:55 15.12.2025
Суд защитил право родных мобилизованного, умершего до прибытия в зону СВО
Верховный суд РФ защитил право родственников погибшего военнослужащего из Кузбасса, призванного в ходе частичной мобилизации и вскоре умершего от болезни
Общество, Россия
Суд защитил право родных мобилизованного, умершего до прибытия в зону СВО

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право родственников погибшего военнослужащего из Кузбасса, призванного в ходе частичной мобилизации и вскоре умершего от болезни, на получение единовременной выплаты, сообщили в пресс-службе суда.
Суд изучил жалобу матери, супруги и несовершеннолетней дочери погибшего мобилизованного жителя Кузбасса. Как указано в иске, на время обучения его и других военнослужащих разместили в брезентовых палатках при наружной температуре воздуха минус 40. В таких условиях он заболел пневмонией и по дороге в зону проведения СВО скончался.
Как отметили в пресс-службе, министерство социальной защиты населения Кузбасса отказало в назначении его семье социальной помощи, аргументировав это тем, что заявители не представили документ, подтверждающий его гибель на специальной военной операции. Они оспорили отказ в суде, и первая инстанция встала на их сторону, поскольку командование представило документы, что смерть военнослужащего связана с исполнением обязанностей военной службы. Однако апелляция и кассация отменили это решение, сославшись на заключение военно-врачебной комиссии, в котором пояснялось, что заболевание, приведшее к гибели, "было получено в период военной службы", а не с формулировкой "военная травма".
Спор дошел до Верховного суда РФ.
"Верховный суд РФ защитил право родственников погибшего военнослужащего на получение региональной единовременной денежной выплаты. Коллегия по гражданским делам отменила определения апелляции и кассации, которые неверно применили нормы о статусе мобилизованных и проигнорировали фактические обстоятельства, установленные судом первой инстанции, подчеркнув недопустимость формального подхода и приоритет защиты прав семей погибших участников СВО", - отметили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала