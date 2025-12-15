Суд защитил право родных мобилизованного, умершего до прибытия в зону СВО

Суд изучил жалобу матери, супруги и несовершеннолетней дочери погибшего мобилизованного жителя Кузбасса. Как указано в иске, на время обучения его и других военнослужащих разместили в брезентовых палатках при наружной температуре воздуха минус 40. В таких условиях он заболел пневмонией и по дороге в зону проведения СВО скончался.

Как отметили в пресс-службе, министерство социальной защиты населения Кузбасса отказало в назначении его семье социальной помощи, аргументировав это тем, что заявители не представили документ, подтверждающий его гибель на специальной военной операции. Они оспорили отказ в суде, и первая инстанция встала на их сторону, поскольку командование представило документы, что смерть военнослужащего связана с исполнением обязанностей военной службы. Однако апелляция и кассация отменили это решение, сославшись на заключение военно-врачебной комиссии, в котором пояснялось, что заболевание, приведшее к гибели, "было получено в период военной службы", а не с формулировкой "военная травма".