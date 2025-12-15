Рейтинг@Mail.ru
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 15.12.2025
06:12 15.12.2025
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
Торговый центр горит на улице Ибрагимова в Уфе, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
В Уфе на улице Ибрагимова вспыхнул пожар в торговом центре

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Торговый центр горит на улице Ибрагимова в Уфе, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сегодня рано утром в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в торговом центре по улице бульвар Ибрагимова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что наблюдается сильное задымление из подвального помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится эвакуация людей. Предварительно, пострадавших нет.
