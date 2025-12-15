https://ria.ru/20251215/pozhar-2062031965.html
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 15.12.2025
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
Торговый центр горит на улице Ибрагимова в Уфе, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:12:00+03:00
2025-12-15T06:12:00+03:00
2025-12-15T06:12:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179960_9:0:1262:705_1920x0_80_0_0_30e15ed042283e2a260420d88e62ebff.jpg
https://ria.ru/20251210/pozhar-2061014134.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179960_166:0:1106:705_1920x0_80_0_0_17e9e33199d57e74ef7fcf3d17f8d172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
В Уфе на улице Ибрагимова вспыхнул пожар в торговом центре