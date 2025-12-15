Рейтинг@Mail.ru
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 15.12.2025 (обновлено: 18:47 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/poterya-2062193192.html
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах - РИА Новости, 15.12.2025
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах
Афера ЕС с российскими активами — это отчаянная попыткой европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, пишет словацкое издание... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:35:00+03:00
2025-12-15T18:47:00+03:00
в мире
словакия
бельгия
москва
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946728057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6622199672bed1ab6ec3e8547c3afca.jpg
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062123993.html
https://ria.ru/20251215/smi-2062090450.html
словакия
бельгия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946728057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2fbced42bdafe25fa0902bbb97f82df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, бельгия, москва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Бельгия, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах

Slovo: афера ЕС с российскими активами не поможет ему удержать власть

© AP Photo / Denes ErdosМужчина с флагом Словакии
Мужчина с флагом Словакии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Мужчина с флагом Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Афера ЕС с российскими активами — это отчаянная попыткой европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, пишет словацкое издание Slovo.
"Этот шаг представляет собой ставку на единственную последнюю карту — самоубийство. <…> Эскалируя разрушительную войну, они хотят сохранить свою власть, потому что неизбежно ее потеряют", — говорится в материале.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами
13:34
Издание отмечает, что последствия такого шага будут сказываться на ЕС в течение многих поколений.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
11:54
 
В миреСловакияБельгияМоскваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала