В Минздраве рассказали о состоянии одного из пострадавших при ЧП в Перми

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Один пострадавший при ЧП в здании пермского политеха продолжает лечение в больнице, он остается в тяжелом состоянии, второго выписали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Одиннадцатого декабря во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали: двое из них были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое. Второй выписан", - рассказали в ведомстве.