В Минздраве рассказали о состоянии одного из пострадавших при ЧП в Перми

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Один пострадавший при ЧП в здании пермского политеха продолжает лечение в больнице, он остается в тяжелом состоянии, второго выписали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое. Второй выписан", - рассказали в ведомстве.