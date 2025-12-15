Постпредство при ЕС прокомментировало планы по использованию активов России

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Постпредство России при Евросоюзе в своем Telegram-канале назвало мошенничеством попытки Еврокомиссии использовать замороженные в ЕС активы Банка России в качестве основы для кредита Украине.
Глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Наглядным признанием таких махинаций со стороны Брюсселя стал принятый Советом ЕС 12 декабря 2025 г. Регламент о, по сути, бессрочном блокировании российских госактивов, в котором признается, что Евросоюз своей конфронтационной политикой довел себя до серьезных экономических трудностей. Теперь есовцы пытаются использовать это для оправдания собственных мошеннических действий в отношении наших суверенных активов", - сказано в публикации.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.