22:38 15.12.2025
Постпредство при ЕС прокомментировало планы по использованию активов России
Постпредство при ЕС прокомментировало планы по использованию активов России
в мире
россия
украина
брюссель
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
в мире, россия, украина, брюссель, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Постпредство России при Евросоюзе в своем Telegram-канале назвало мошенничеством попытки Еврокомиссии использовать замороженные в ЕС активы Банка России в качестве основы для кредита Украине.
Глава евродипломатии Кая Каллас 12 декабря сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству
Вчера, 21:43
"Наглядным признанием таких махинаций со стороны Брюсселя стал принятый Советом ЕС 12 декабря 2025 г. Регламент о, по сути, бессрочном блокировании российских госактивов, в котором признается, что Евросоюз своей конфронтационной политикой довел себя до серьезных экономических трудностей. Теперь есовцы пытаются использовать это для оправдания собственных мошеннических действий в отношении наших суверенных активов", - сказано в публикации.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС
Вчера, 22:25
 
