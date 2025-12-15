"Старье и пустые обещания". Какое оружие Украина получит от Запада

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Киев по-прежнему поддерживают оружием и техникой. Сразу несколько западных стран сообщили о планах очередной раз поделиться арсеналами. И хотя это вряд ли поможет ВСУ переломить ситуацию на фронте, конфликт затянется. О том, что пообещали Украине, — в материале РИА Новости.

Австралийские "тигры"

Австралия рассматривает возможность передачи Киеву 22 списанных вертолета Eurocopter Tiger. Эти машины поступили на вооружение армейской авиации в 2004-м и прослужили более 20 лет. Канберра хочет заменить их на американские AH-64E и уже получила первые образцы.

На бумаге Eurofighter Tiger выглядит серьезно. Максимальная взлетная масса — 6600 килограммов, скорость — 315 километров в час, боевая дальность — 800 километров. Вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка Nexter, противотанковые ракеты Hellfire II, 70-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды Hydra, ракеты "воздух — воздух" малой дальности Mistral или Stinger.

Установленный на крыше прицел с тепловизионным оборудованием, лазерным целеуказателем и дальномером позволяет экипажу обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на больших расстояниях днем ​​и ночью. Вертолет оснащен современными средствами связи и передачи данных, а также комплексом радиоэлектронной борьбы/самозащиты с системой предупреждения о ракетном нападении и средствами противодействия.

Однако у машины есть и ряд серьезных минусов. Эксплуатация "Тигров" армиями Франции, Германии, Австралии и Испании выявила массу недочетов. Недостаточная броневая защита, не спасающая от пуль винтовочного калибра. Дефекты крепежных болтов, из-за которых бундесвер в 2019-м временно приостановил эксплуатацию. Низкая надежность: по информации Минобороны Франции, четверть парка вертолетов постоянно небоеготова. Слабая ремонтопригодность в боевых условиях. Наконец, высокие затраты на поддержание работоспособности.

В итоге ВСУ получат 22 капризные, старые и ненадежные машины, от которых отказываются даже австралийцы, всерьез не воевавшие со времен Второй мировой. С одной стороны, у Украины осталось совсем немного ударных вертолетов. Тут не до жиру — быть бы живу. С другой — "Тигры" добавят головной боли техническим службам, которым придется осваивать ремонт и обслуживание очередной заморской игрушки. Кроме того, требуется время, чтобы обучить экипажи. И главное: машины этого класса в условиях массированного применения дронов совсем неактуальны.

Напомним, ранее Канберра сообщала о передаче ВСУ 49 выведенных из эксплуатации танков M1A1 Abrams, стоявших на вооружении с 1990-х. Вероятно, австралийское правительство рассчитывает поставками старого оружия на Украину сэкономить на утилизации отслужившего свое военного "железа".

Списанные МиГи

Судя по всему, такого же принципа придерживаются и в Варшаве. Генштаб польской армии ведет переговоры с Киевом об истребителях МиГ-29 с закончившимся сроком эксплуатации. Их около десятка. Советские машины планируется заменить американскими F-16 и F-35, а также южнокорейскими FA-50.

У ВВС Польши были самолеты МиГ-29А. Это экспортный вариант первой модели истребителя для стран Варшавского договора, принятый на вооружение Восточной Германии, Польши, Чехословакии и Румынии в начале 1980-х. Максимальная взлетная масса — 18,5 тонны, скорость на высоте — до 2400 километров в час, боевая дальность — 1430 километров. Вооружение — широкая номенклатура ракет "воздух — воздух" советского производства.

Завоевать господство в воздухе с помощью этих машин ВСУ не смогут. Российские Су-30СМ и Су-35С по боевым возможностям превосходят МиГ-29А на порядок. Скорее всего, советские истребители доработали для применения крылатых ракет и управляемых бомб стран НАТО. Не секрет, что ВСУ использует свои МиГ-29 и Су-27 в основном в качестве носителей высокоточного оружия "воздух — земля".

Техническое состояние списанных польских самолетов вызывает вопросы. Сколько из них боеспособно, сложно сказать. В крайнем случае украинские технические службы пустят их на запчасти для действующих истребителей. В обмен же на откровенное старье Варшава хочет получить от Киева технологии для создания ракет и дронов.

Неисправные танки

Впрочем, Запад планирует поставить Украине не только списанную технику, но и вполне современные вооружения. Глава польского МИД Радослав Сикорский на днях заявил, что Польша, Германия и Норвегия закупят у американцев противоракеты для системы ПВО Patriot на 500 миллионов долларов для ВСУ. Порядка 125 ракет — чуть более трех батарейных боекомплектов. Этого хватит, чтобы отбиться всего от нескольких массированных ударов.

Еще ранее Зеленский договорился с Макроном о 100 современных истребителях Rafale. Однако это была не сделка, а скорее декларация о намерениях. У Франции самолетов пока нет, так же как у Киева — средств на их приобретение. "Рафали" — достаточно грозное оружие, но они совершенно точно не появятся у ВСУ в ближайшем будущем.

Кроме того, Чехия с помпой обещала до конца года отправить Украине Т-72М4CZ, но к декабрю выяснилось, что ключевые компоненты управления огнем боевых машин не подлежат ремонту и даже замене. Это делает танки непригодными для эксплуатации.