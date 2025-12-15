https://ria.ru/20251215/ponizhenie-2062142772.html
Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы
Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы - РИА Новости, 15.12.2025
Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы
Понижение температуры до минус 20 - минус 23 градусов ожидается в районе горы Ослянка в Пермском крае, где в воскресенье пропали туристы
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Понижение температуры до минус 20 - минус 23 градусов ожидается в районе горы Ослянка в Пермском крае, где в воскресенье пропали туристы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Краевое ГУМЧС РФ
в воскресенье сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области
. Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.
"Там сегодня снег, мороз еще пока не крепкий, но снег ночью прекратится, и после этого довольно существенное понижение температуры до 20-23 градусов. Видимость - это сложно сказать, потому что при снеге, конечно, она падает. И поскольку там еще есть ветерок, был ветерок в первой половине дня, возможна и метель, поземок возможен. Так что здесь видимость может хоть ухудшаться в случае с метелью. Но снег закончится, тогда и видимость улучшится", - рассказал Шувалов.