Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы - РИА Новости, 15.12.2025
14:38 15.12.2025
Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы
Понижение температуры ожидается в районе горы Ослянка, где пропали туристы
пермский край
россия
свердловская область
пермский край
россия
свердловская область
пермский край, россия, свердловская область
Пермский край, Россия, Свердловская область
© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Понижение температуры до минус 20 - минус 23 градусов ожидается в районе горы Ослянка в Пермском крае, где в воскресенье пропали туристы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Краевое ГУМЧС РФ в воскресенье сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.
"Там сегодня снег, мороз еще пока не крепкий, но снег ночью прекратится, и после этого довольно существенное понижение температуры до 20-23 градусов. Видимость - это сложно сказать, потому что при снеге, конечно, она падает. И поскольку там еще есть ветерок, был ветерок в первой половине дня, возможна и метель, поземок возможен. Так что здесь видимость может хоть ухудшаться в случае с метелью. Но снег закончится, тогда и видимость улучшится", - рассказал Шувалов.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
10:18
 
Пермский крайРоссияСвердловская область
 
 
