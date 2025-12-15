Польша привлекла войска для поиска кабанов, зараженных чумой, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 15 дек – РИА Новости. Польша привлекла войска для поиска кабанов, зараженных африканской чумой свиней (АЧС), передает агентство IAR.
В начале декабря в Петрковском повяте Лодзинского воеводства была обнаружена туша кабана без внутренностей, зараженная африканской чумой свиней. Власти предполагают, что туша была подброшена в это место.
«
"Ветеринарные службы и военнослужащие войск территориальной обороны будут обыскивать подозрительные районы до воскресенья. Сегодня соберется воеводская группа по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в субботу в селе крупа Петрковского повята были обнаружены семь мертвых кабанов. Ветеринарные исследования подтвердили наличие у них вируса АЧС. Днем позже были обнаружены три кабана - один с отрицательным результатом, два все еще находятся в процессе исследования на АЧС.
В ЕС АЧС относится к категории А (наиболее опасных болезней животных), что требует от государств-членов оперативных мер по локализации и ликвидации очага. В этой связи фермеров призвали усилить меры безопасности, контроль за передвижением животных и незамедлительно сообщить о любых подозрительных случаях как среди диких кабанов, так и на свиноводческих фермах.
