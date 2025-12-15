Польша привлекла войска для поиска кабанов, зараженных чумой, сообщили СМИ

"Ветеринарные службы и военнослужащие войск территориальной обороны будут обыскивать подозрительные районы до воскресенья. Сегодня соберется воеводская группа по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в субботу в селе крупа Петрковского повята были обнаружены семь мертвых кабанов. Ветеринарные исследования подтвердили наличие у них вируса АЧС. Днем позже были обнаружены три кабана - один с отрицательным результатом, два все еще находятся в процессе исследования на АЧС.