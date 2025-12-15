Рейтинг@Mail.ru
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде - РИА Новости, 15.12.2025
07:40 15.12.2025
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде
Полиция отпускает задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете в США Бенджамина Эриксона, так как улики "указывают в другом направлении",... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сша
провиденс
род-айленд
брауновский университет
сша
провиденс
род-айленд
в мире, сша, провиденс, род-айленд, брауновский университет
В мире, США, Провиденс, Род-Айленд, Брауновский университет
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде

Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете

© AP Photo / Mark StockwellСотрудники экстренных служб возле Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд
Сотрудники экстренных служб возле Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Stockwell
Сотрудники экстренных служб возле Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Полиция отпускает задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете в США Бенджамина Эриксона, так как улики "указывают в другом направлении", сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.
Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее заявил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.
Кампус Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
02:17
"Полиция отпускает мужчину, который ранее сегодня был задержан, потому что улики "теперь указывают в другом направлении", - говорится в публикации на сайте CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Род-Айленд.
Мэр Смайли также отметил, что у властей нет информации о том, мог ли злоумышленник уже покинуть штат.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана
07:18
 
В миреСШАПровиденсРод-АйлендБрауновский университет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
