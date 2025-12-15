https://ria.ru/20251215/politsija-2062036953.html
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Полиция отпускает задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете в США Бенджамина Эриксона, так как улики "указывают в другом направлении", сообщает телеканал CNN
со ссылкой на правоохранителей.
Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее заявил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.
"Полиция отпускает мужчину, который ранее сегодня был задержан, потому что улики "теперь указывают в другом направлении", - говорится в публикации на сайте CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Род-Айленд.
Мэр Смайли также отметил, что у властей нет информации о том, мог ли злоумышленник уже покинуть штат.