Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Полиция отпускает задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете в США Бенджамина Эриксона, так как улики "указывают в другом направлении", сообщает телеканал Полиция отпускает задержанного в связи со стрельбой в Брауновском университете в США Бенджамина Эриксона, так как улики "указывают в другом направлении", сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее заявил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.

"Полиция отпускает мужчину, который ранее сегодня был задержан, потому что улики "теперь указывают в другом направлении", - говорится в публикации на сайте CNN со ссылкой на заявление генерального прокурора штата Род-Айленд.