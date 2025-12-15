Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах

Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.