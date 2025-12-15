Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах - РИА Новости, 15.12.2025
12:06 15.12.2025
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах - РИА Новости, 15.12.2025
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах
Поиски пропавших в Пермском крае туристов проводятся только поисковиками на снегоходах из-за глубокого снега, сообщили РИА Новости в региональном отряде... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:06:00+03:00
2025-12-15T12:06:00+03:00
происшествия
пермский край
свердловская область
кизел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
свердловская область
кизел
происшествия, пермский край, свердловская область, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Свердловская область, Кизел, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поиски пропавших в Пермском крае туристов ведутся только на снегоходах

Поиски пропавших в Пермском крае туристов можно вести только на снегоходах

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Поиски пропавших в Пермском крае туристов проводятся только поисковиками на снегоходах из-за глубокого снега, сообщили РИА Новости в региональном отряде "ЛизаАлерт".
"Поиск там невозможен пешими поисковиками. Глубокий снег. Выехала, по-моему, группа из пяти человек из Свердловской области, у нас двое уехали на снегоходах в ночи, сейчас еще выехала группа", - рассказал представитель отряда.
В поисках туристов вблизи пермского Кизела участвуют сотрудники государственных служб, МЧС и волонтеры.
С конца прошлой недели в Пермском крае продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, в Перми к середине месяца выпадет месячная норма осадков.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
ПроисшествияПермский крайСвердловская областьКизелМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
