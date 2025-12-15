В Пермском крае рассказали о трудностях в поисках пропавших туристов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поиски туристов в Пермском крае осложняет выпавший снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В объединении рассказали, что в поисках туристов участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области Пермского края . Также на месте работают государственные службы, сотрудники МЧС и местные жители. При этом в пресс-службе уточнили, что поиски возможны только на снегоходах - так территорию обследуют на 24 единицах техники.

"Все осложняется тем, что выпал снег, он глубокий - пешие люди туда не пройдут, вообще пешком до Ослянки идти очень далеко", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".

Кроме того, в отряде рассказали, что туристов будут искать также с помощью беспилотника с тепловизором, который запустят, чтобы попробовать осмотреть территорию поиска сверху.

В воскресенье ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов из Екатеринбурга , которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе Пермского края у горы Ослянка.

Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.