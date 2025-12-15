https://ria.ru/20251215/poiski-2062085974.html
В Пермском крае рассказали о трудностях в поисках пропавших туристов
Поиски туристов в Пермском крае осложняет выпавший снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поиски туристов в Пермском крае осложняет выпавший снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В объединении рассказали, что в поисках туристов участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области
и Пермского края
. Также на месте работают государственные службы, сотрудники МЧС
и местные жители. При этом в пресс-службе уточнили, что поиски возможны только на снегоходах - так территорию обследуют на 24 единицах техники.
"Все осложняется тем, что выпал снег, он глубокий - пешие люди туда не пройдут, вообще пешком до Ослянки идти очень далеко", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".
Кроме того, в отряде рассказали, что туристов будут искать также с помощью беспилотника с тепловизором, который запустят, чтобы попробовать осмотреть территорию поиска сверху.
В воскресенье ГУ МЧС России
по Пермскому краю сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов из Екатеринбурга
, которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе
Пермского края у горы Ослянка.
Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела
и примерно в 300 километрах от Перми
.