Спасатели не нашли следов туристов, пропавших в Пермском крае

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спасатели в первый день поисков не нашли следов туристов, пропавших в Пермском крае, сообщил РИА Новости замначальника главного управления МЧС Денис Говоров.

"Доехали до горы Ослянка, поднялись туда наверх, сильный ветер, плохая видимость, следов группы не нашли", — рассказал собеседник агентства.

В субботу 13 туристов из 15 не пришли с маршрута на точку сбора у горы Ослянка к назначенному времени. Они уже более суток не выходят на связь. Двое из пропавших отделились раньше от остальных и вернулись.

Предположительно, группа, которая не была зарегистрирована, разделилась и сбилась с маршрута из-за плохой видимости. Туристы ехали на снегоходах из Средней Усьвы в Горнозаводском округе к горе Ослянка в Кизеловском районе. Компания состояла из мужчин из Свердловской области . Среди пропавших есть опытные путешественники, они хорошо экипированы и подготовлены.

По одной из версий, туристы могут находиться у подножия горы. Почти два десятка волонтеров планируют полностью объехать ее на снегоходах. В поисках участвуют около 50 спасателей и 35 единиц техники, операцию усложняет непогода. Следственный комитет возбудил дело.