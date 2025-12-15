Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, проходили даже ночью

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Поиски 13 пропавших свердловских туристов в Пермском крае у горы Ослянка проходили даже ночью, на месте работали краевая и муниципальная службы спасения, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.