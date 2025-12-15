В Пензенской области восстановили движение поездов после схода вагонов

САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Движение пассажирских поездов восстановлено в реверсивном направлении после ЧП на станции Чаис в Пензенской области, составы курсируют в направлении Москвы и Самары, но с ограничением скорости, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
На станции Чаис Куйбышевской железной дороги 13 декабря произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. Произошел сход грузовых цистерн с мазутом. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мельниченко в воскресенье уточнил, что восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо восстановить еще 600. Открыть движение поездов планировалось к полуночи.
«
"На станции Чаис восстановлено движение пассажирских поездов. Железнодорожники отремонтировали путь №2 главного хода, возобновили подачу электроснабжения. Это позволило организовать реверсивное движение пассажирских поездов, составы курсируют как в направлении Москвы, так и в сторону Самары. На участке для обеспечения безопасности движения пока действует ограничение скорости - не более 15 километров в час", - рассказал глава региона в своем канале на платформе Max.
Он также уточнил, что на первом пути проведена уборка загрязненного мазутом грунта.