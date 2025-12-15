В Пензенской области восстановили движение поездов после схода вагонов

«

"На станции Чаис восстановлено движение пассажирских поездов. Железнодорожники отремонтировали путь №2 главного хода, возобновили подачу электроснабжения. Это позволило организовать реверсивное движение пассажирских поездов, составы курсируют как в направлении Москвы, так и в сторону Самары. На участке для обеспечения безопасности движения пока действует ограничение скорости - не более 15 километров в час", - рассказал глава региона в своем канале на платформе Max.