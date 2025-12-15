https://ria.ru/20251215/podrostok-2062190997.html
В Ивановской области подростка будут судить за сообщения о минировании
В Ивановской области подростка будут судить за сообщения о минировании - РИА Новости, 15.12.2025
В Ивановской области подростка будут судить за сообщения о минировании
Суд в Кинешме Ивановской области рассмотрит дело в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в 21 ложном сообщении о минировании школ, магазинов, баров и...
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости.
Суд в Кинешме Ивановской области рассмотрит дело в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в 21 ложном сообщении о минировании школ, магазинов, баров и других объектов, сообщила
объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"В Кинешме начинается судебный процесс в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в 21 эпизоде совершения заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенных из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
По версии обвинения, местный житель, которому на момент совершения преступления было 14 лет, с апреля по май 2024 года отправлял на электронную почту учреждений, в том числе администрации Кинешмы и ГУМЧС, сообщения о "минировании" школ, торговых центров, магазинов, компьютерного клуба, баров. Все сообщения были ложными. Делал он это, "вступив в преступный сговор с неустановленным лицом".