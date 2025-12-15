В Ивановской области подростка будут судить за сообщения о минировании

"В Кинешме начинается судебный процесс в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в 21 эпизоде совершения заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенных из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".

По версии обвинения, местный житель, которому на момент совершения преступления было 14 лет, с апреля по май 2024 года отправлял на электронную почту учреждений, в том числе администрации Кинешмы и ГУМЧС, сообщения о "минировании" школ, торговых центров, магазинов, компьютерного клуба, баров. Все сообщения были ложными. Делал он это, "вступив в преступный сговор с неустановленным лицом".