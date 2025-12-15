Подполковник украинского военкомата задекларировал свыше 236 тысяч долларов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подполковник украинского военкомата из Ковеля задекларировал 10 миллионов гривен (свыше 236 тысяч долларов), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В июне теща (пенсионерка) якобы "подарила" зятю наличными 1,45 миллиона гривен (порядка 34 тысяч долларов). В августе тесть "подарил" дочери наличными 4,13 миллиона гривен (порядка 97,8 тысячи долларов). Откуда у пенсионеров такие деньги, также остается загадкой", - сказал представитель силовых структур.