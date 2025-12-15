https://ria.ru/20251215/podpolkovnik-2062237528.html
Подполковник украинского военкомата задекларировал свыше 236 тысяч долларов
Подполковник украинского военкомата задекларировал свыше 236 тысяч долларов - РИА Новости, 15.12.2025
Подполковник украинского военкомата задекларировал свыше 236 тысяч долларов
Подполковник украинского военкомата из Ковеля задекларировал 10 миллионов гривен (свыше 236 тысяч долларов), сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
львов
Подполковник украинского военкомата задекларировал свыше 236 тысяч долларов
РИА Новости: подполковник ТЦК из Ковеля задекларировал свыше $236 тысяч
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подполковник украинского военкомата из Ковеля задекларировал 10 миллионов гривен (свыше 236 тысяч долларов), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские источники сообщают, что подполковник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) из Ковеля Александр Нодянош задекларировал состояние на 10 миллионов гривен", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в апреле этого года его жена, психолог Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, приобрела две квартиры в новом ЖК в центре Львова
: площадью 82,5 "квадрата" за 1,42 миллиона гривен (свыше 33,5 тысяч долларов) и 82,5 "квадрата" за 1,67 миллиона гривен (свыше 39,5 миллионов долларов).
"В июне теща (пенсионерка) якобы "подарила" зятю наличными 1,45 миллиона гривен (порядка 34 тысяч долларов). В августе тесть "подарил" дочери наличными 4,13 миллиона гривен (порядка 97,8 тысячи долларов). Откуда у пенсионеров такие деньги, также остается загадкой", - сказал представитель силовых структур.