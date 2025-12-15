https://ria.ru/20251215/podmoskove-2062107931.html
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций - РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций
Коломенский суд Московской области арестовал женщину за оправдание деятельности "Легиона "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщили... РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций
Суд арестовал женщину за оправдание деятельности "Легиона "Свобода России" и РДК