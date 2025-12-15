Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/podmoskove-2062107931.html
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций - РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций
Коломенский суд Московской области арестовал женщину за оправдание деятельности "Легиона "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщили... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:36:00+03:00
2025-12-15T12:36:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061436793.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
В Подмосковье арестовали женщину за оправдание террористических организаций

Суд арестовал женщину за оправдание деятельности "Легиона "Свобода России" и РДК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Коломенский суд Московской области арестовал женщину за оправдание деятельности "Легиона "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Там отметили, что, по данным обвинения, она разместила в интернете пост, в котором содержатся признаки пропаганды и оправдания деятельности организаций "Легион "Свобода России"*, "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*) и "Сибирский батальон"*, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма). Она признала вину, отметили в суде.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказали в суде.
Студентка МГОУ Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
11 декабря, 16:47
* Запрещенные в России террористические организации.
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Московский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала