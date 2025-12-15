Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Московской области за 2025 год снизилась на 25% по сравнению с показателями в прошлом году, сообщило региональное министерство здравоохранения.

Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом туберкулеза, а также людям с подозрением на это заболевание оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.

"По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза", – сказал главный врач противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

В учреждение входят 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета в составе больниц. Для оказания круглосуточной специализированной помощи пациентам с туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров, их общий коечный фонд составляет 905 мест.