Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
Новости Подмосковья
 
11:22 15.12.2025
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
Смертность от туберкулеза в Московской области за 2025 год снизилась на 25% по сравнению с показателями в прошлом году
РИА Новости
РИА Новости
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Московской области за 2025 год снизилась на 25% по сравнению с показателями в прошлом году, сообщило региональное министерство здравоохранения.
Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом туберкулеза, а также людям с подозрением на это заболевание оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.
"По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза", – сказал главный врач противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.
В учреждение входят 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета в составе больниц. Для оказания круглосуточной специализированной помощи пациентам с туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров, их общий коечный фонд составляет 905 мест.
В пресс-службе отмечают: благодаря профессиональной работе медицинских специалистов диспансер стал центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья. Эти организации в настоящий момент проходят процедуру сертификации в Национальном институте качества Росздравнадзора.
