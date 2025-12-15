https://ria.ru/20251215/podmoskove-2062082256.html
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25% - РИА Новости, 15.12.2025
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
Смертность от туберкулеза в Московской области за 2025 год снизилась на 25% по сравнению с показателями в прошлом году, сообщило региональное министерство... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:22:00+03:00
2025-12-15T11:22:00+03:00
2025-12-15T11:22:00+03:00
новости подмосковья
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826704359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce5d513ec8cfbc58e4d42b5beebc23d.jpg
https://ria.ru/20251212/zvonki-2061712729.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826704359_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dd536c0407120cb093f177485989c09d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Московская область (Подмосковье)
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
Смертность от туберкулеза за 2025 год сократилась на 25% в Московской области
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Московской области за 2025 год снизилась на 25% по сравнению с показателями в прошлом году, сообщило региональное министерство здравоохранения.
Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом туберкулеза, а также людям с подозрением на это заболевание оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.
"По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза", – сказал главный врач противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.
В учреждение входят 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета в составе больниц. Для оказания круглосуточной специализированной помощи пациентам с туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров, их общий коечный фонд составляет 905 мест.
В пресс-службе отмечают: благодаря профессиональной работе медицинских специалистов диспансер стал центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья. Эти организации в настоящий момент проходят процедуру сертификации в Национальном институте качества Росздравнадзора.