Губернатор Ямала озвучил меры поддержки медиков и педагогов на совете УрФО

САЛЕХАРД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совете при полномочном представителе президента России в УрФО Артеме Жоге доложил о результатах модернизации здравоохранения и образовательных программ в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

"Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел совет при полпреде, где обсудил с главами регионов ход модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение кадрами сельских и отдаленных территорий. В работе совета принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который представил комплексный доклад о реализации в регионе ключевых направлений, обсуждаемых на совещании", - говорится в сообщении.

По данным правительства ЯНАО, Дмитрий Артюхов сообщил о ходе выполнения федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". С 2021 года в Ямале была обновлена материально-техническая база медицинских учреждений: поставлено 1032 единицы современного оборудования и 33 автомобиля. В 2025 году программа была выполнена полностью, с закупкой еще 156 единиц оборудования и семи автомобилей.

Дмитрий Артюхов также сообщил о реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых с 2020 по 2025 год в регион прибыли 141 медицинский работник. Кроме того, успешно работает региональная программа "Врачи, нужные Ямалу", предусматривающая выплату 1 миллиона рублей врачам дефицитных специальностей.

Комплексная работа ведется и в сфере образования. Программа "Земский учитель" привлекла 81 педагога в школы округа. Также на Ямале уже работает программа "Земский тренер", которая по поручению Артюхова будет расширена и охватит все муниципалитеты округа, включая города с населением более 50 тысяч человек, уточняют в правительстве округа.

"В образовании и здравоохранении на Ямале действует общая мера поддержки – северная надбавка с первого дня работы в регионе. Специалистам социальной сферы, которые приезжают к нам работать, не нужно накапливать коэффициент. Принятие этой меры более пяти лет назад позволило сделать значительный шаг в замещении вакантных ставок. В регионе средняя по экономике зарплата в этом году составляет 150 тысяч рублей, если округлить, а для врачей, с учетом надбавки, она может достигать 300 тысяч рублей", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.