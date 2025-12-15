Рейтинг@Mail.ru
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок
02:51 15.12.2025 (обновлено: 14:03 15.12.2025)
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок

Новогодние украшения в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мужчины в России почти вдвое чаще женщин называют денежный конверт в качестве самого желанного новогоднего подарка, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17 процентов соответственно), а также инструменты для ремонта (четыре процента)", — говорится в исследовании на основе опроса 1600 респондентов.
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола
Вчера, 05:35
Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25 процентов против 13). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (девять процентов), билетам на культурные мероприятия (семь процентов) и украшениям (шесть процентов).
В целом же о конверте с деньгами мечтают 23 процента опрошенных. На втором месте с 19 процентами голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по пять процентов.
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
8 декабря, 16:25
 
