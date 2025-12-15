Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мужчины в России почти вдвое чаще женщин называют денежный конверт в качестве самого желанного новогоднего подарка, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17 процентов соответственно), а также инструменты для ремонта (четыре процента)", — говорится в исследовании на основе опроса 1600 респондентов.

Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25 процентов против 13). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (девять процентов), билетам на культурные мероприятия (семь процентов) и украшениям (шесть процентов).