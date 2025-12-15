https://ria.ru/20251215/ploschad-2062153511.html
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае
Площадь поиска в районе предполагаемого нахождения группы туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае составляет порядка 65 квадратных километров, рассказали РИА Новости, 15.12.2025
