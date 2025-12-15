Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае
15:12 15.12.2025 (обновлено: 15:13 15.12.2025)
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае - РИА Новости, 15.12.2025
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае
Площадь поиска в районе предполагаемого нахождения группы туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае составляет порядка 65 квадратных километров, рассказали РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
россия
пермский край
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пермский край
свердловская область
происшествия, россия, пермский край, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пермский край, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о ходе поисков туристов, пропавших в Пермском крае

РИА Новости: площадь поиска туристов в Пермском крае составляет 65 квадратных км

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Площадь поиска в районе предполагаемого нахождения группы туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае составляет порядка 65 квадратных километров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь поиска составляет 65 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Краевое ГУМЧС РФ в воскресенье сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Толщина снега в районе поиска туристов в Пермском крае превысила 1,5 метра
ПроисшествияРоссияПермский крайСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
