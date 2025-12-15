Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 15.12.2025
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 15.12.2025
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Положение украинской группировки, окружённой в Димитрове ДНР, тяжёлое, провизия не доставляется, ротация личного состава не организована, причем у командиров... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
одесская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
одесская область
донецкая народная республика, одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Одесская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове

Пленный Ионов: положение группировки ВСУ в Димитрове тяжелое

© РИА НовостиУкраинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео
Украинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Украинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Положение украинской группировки, окружённой в Димитрове ДНР, тяжёлое, провизия не доставляется, ротация личного состава не организована, причем у командиров эти обстоятельства понимания не находят, рассказал украинский военнослужащий Сергей Ионов, взятый там в плен.
"Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют", - сказал Ионов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
Он уточнил, что с сослуживцем сидел на позиции четыре дня. На пятый "открылся люк", через который российские бойцы поинтересовались, кто внутри, а затем взяли украинцев в плен.
По словам Ионова, он проходил медкомиссию, однако через две недели его повторно увезли в военкомат и мобилизовали. Во время обучения его учили "двойками бегать" и "заходить в домики". После обучения будущий пленный провел пять дней в Одесской области, откуда был направлен в ДНР.
Там, как утверждает Ионов, он пытался вместе с восемью другими военнослужащими отказаться от участия в боевых действиях "по состоянию здоровья". Однако им это не удалось, и военнослужащих вынудили "доставлять провизию", но после выполнения первого задания "погнали вперед".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаОдесская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
