Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Положение украинской группировки, окружённой в Димитрове ДНР, тяжёлое, провизия не доставляется, ротация личного состава не организована, причем у командиров эти обстоятельства понимания не находят, рассказал украинский военнослужащий Сергей Ионов, взятый там в плен.

"Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют", - сказал Ионов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Он уточнил, что с сослуживцем сидел на позиции четыре дня. На пятый "открылся люк", через который российские бойцы поинтересовались, кто внутри, а затем взяли украинцев в плен.

По словам Ионова, он проходил медкомиссию, однако через две недели его повторно увезли в военкомат и мобилизовали. Во время обучения его учили "двойками бегать" и "заходить в домики". После обучения будущий пленный провел пять дней в Одесской области , откуда был направлен в ДНР