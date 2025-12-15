https://ria.ru/20251215/plennyj-2062054890.html
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 15.12.2025
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Положение украинской группировки, окружённой в Димитрове ДНР, тяжёлое, провизия не доставляется, ротация личного состава не организована, причем у командиров... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:51:00+03:00
2025-12-15T09:51:00+03:00
2025-12-15T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
одесская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061568910_6:0:1750:981_1920x0_80_0_0_49370ef29683174a43641e36433a11a2.png
https://ria.ru/20251211/seversk-2061497297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061568910_237:0:1545:981_1920x0_80_0_0_8d42f6027d1471732000a640c9b9a0e0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Одесская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Пленный Ионов: положение группировки ВСУ в Димитрове тяжелое
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Положение украинской группировки, окружённой в Димитрове ДНР, тяжёлое, провизия не доставляется, ротация личного состава не организована, причем у командиров эти обстоятельства понимания не находят, рассказал украинский военнослужащий Сергей Ионов, взятый там в плен.
"Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где, и командуют", - сказал Ионов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
.
Он уточнил, что с сослуживцем сидел на позиции четыре дня. На пятый "открылся люк", через который российские бойцы поинтересовались, кто внутри, а затем взяли украинцев в плен.
По словам Ионова, он проходил медкомиссию, однако через две недели его повторно увезли в военкомат и мобилизовали. Во время обучения его учили "двойками бегать" и "заходить в домики". После обучения будущий пленный провел пять дней в Одесской области
, откуда был направлен в ДНР
.
Там, как утверждает Ионов, он пытался вместе с восемью другими военнослужащими отказаться от участия в боевых действиях "по состоянию здоровья". Однако им это не удалось, и военнослужащих вынудили "доставлять провизию", но после выполнения первого задания "погнали вперед".