Песков назвал вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО краеугольным - РИА Новости, 15.12.2025
12:50 15.12.2025 (обновлено: 13:34 15.12.2025)
Песков назвал вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО краеугольным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос неприсоединения Украины к НАТО одним из ключевых. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:50:00+03:00
2025-12-15T13:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос неприсоединения Украины к НАТО одним из ключевых.

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в альянс в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
08:00
"Естественно, этот вопрос один из краеугольных и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных", — сказал представитель Кремля журналистам.
По его мнению, американский президент Дональд Трамп искренне работает над урегулированием конфликта. Штаты не делились предложениями по миру с Россией, работа над ними пока ведется только Вашингтоном, Киевом и Брюсселем, отметил пресс-секретарь.
"Вот уже после того, как они завершат, <...> мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине", — добавил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин открыт к миру и серьезным решениям и не поддержит уловки, цель которых — создать временную передышку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источники в Киеве раскрыли попытку Зеленского обмануть Трампа
11:17

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован сегодня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
08:29
 
