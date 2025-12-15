https://ria.ru/20251215/peskov-2062113227.html
Песков назвал вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО краеугольным
2025
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос неприсоединения Украины к НАТО одним из ключевых.
Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в альянс в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.
"Естественно, этот вопрос один из краеугольных и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных", — сказал представитель Кремля журналистам.
По его мнению, американский президент Дональд Трамп
искренне работает над урегулированием конфликта. Штаты не делились предложениями по миру с Россией
, работа над ними пока ведется только Вашингтоном
, Киевом
и Брюсселем
, отметил пресс-секретарь.
"Вот уже после того, как они завершат, <...> мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине", — добавил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин
открыт к миру и серьезным решениям и не поддержит уловки, цель которых — создать временную передышку.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа
и зятя президента США Джареда Кушнера
. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана
на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва
не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине
прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован сегодня.