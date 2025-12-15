МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос неприсоединения Украины к НАТО одним из ключевых.

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в альянс в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.

"Естественно, этот вопрос один из краеугольных и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных", — сказал представитель Кремля журналистам.

Киевом и По его мнению, американский президент Дональд Трамп искренне работает над урегулированием конфликта. Штаты не делились предложениями по миру с Россией , работа над ними пока ведется только Вашингтоном Брюсселем , отметил пресс-секретарь.

"Вот уже после того, как они завершат, <...> мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине", — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин открыт к миру и серьезным решениям и не поддержит уловки, цель которых — создать временную передышку.

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.