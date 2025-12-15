https://ria.ru/20251215/peskov-2062112832.html
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени - РИА Новости, 15.12.2025
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени
Вашингтон не обсуждает с Москвой в режиме реального времени предложения по урегулированию, о которых говорит с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:50:00+03:00
2025-12-15T12:50:00+03:00
2025-12-15T12:51:00+03:00
в мире
москва
киев
стив уиткофф
дмитрий песков
берлин (город)
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
https://ria.ru/20251215/dmitriev-2062066862.html
москва
киев
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, стив уиткофф, дмитрий песков, берлин (город), джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Киев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Берлин (город), Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени
Песков: США не обсуждают с РФ идеи по мирному плану в режиме реального времени