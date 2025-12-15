Рейтинг@Mail.ru
12:50 15.12.2025 (обновлено: 12:51 15.12.2025)
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени
Песков: США не обсуждают с Россией идеи по миру в режиме реального времени
Вашингтон не обсуждает с Москвой в режиме реального времени предложения по урегулированию, о которых говорит с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтон не обсуждает с Москвой в режиме реального времени предложения по урегулированию, о которых говорит с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Берлине 14 ноября прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
"Нет, не обсуждает", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о переговорах в Берлине и том, обсуждает ли команда Уиткоффа с Москвой какие-либо нюансы или положения по мере их обсуждения с Киевом.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев
