Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Песков назвал беседы о возможных сроках урегулирования на Украины неблагодарными