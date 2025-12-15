Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
12:48 15.12.2025 (обновлено: 12:57 15.12.2025)
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
мирный план сша по украине
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
украина
россия
сша
в мире, украина, мирный план сша по украине, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине

Песков назвал беседы о возможных сроках урегулирования на Украины неблагодарными

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, есть ли шанс прийти к согласованной позиции по Украине к католическому Рождеству, как этого хочет президент США Дональд Трамп.
"Я не берусь говорить о каких-то сроках, думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом", - сказал Песков журналистам.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев
10:33
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
