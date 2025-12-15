Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Говорить сейчас о возможных сроках урегулирования на Украине было бы неблагодарным делом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству".