Путин примет секретаря генсовета "Единой России", заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2025
12:47 15.12.2025 (обновлено: 17:09 15.12.2025)
Путин примет секретаря генсовета "Единой России", заявил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник примет секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.12.2025
Путин примет секретаря генсовета "Единой России", заявил Песков

Песков: Путин примет секретаря генсовета "Единой России" в понедельник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет на приеме сегодня у президента секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев", - сказал Песков журналистам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
