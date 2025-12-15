Работа по мирному плану пока идет между США, ЕС и Украиной, заявил Песков

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Работа по мирным предложениям украинского урегулирования пока ведется между представителями США, европейцами и украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Берлине 14 ноября прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
"Сейчас работа ведется, насколько мы понимаем, она сегодня продолжается. Она ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Вот уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о переговорах в Берлине и том, обсуждает ли команда Уиткоффа с Москвой какие-либо нюансы или положения по мере их обсуждения с Киевом.