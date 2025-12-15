https://ria.ru/20251215/peschanoe-2062159676.html
ВС России расширили зону контроля на западном берегу Гайчура
ВС России расширили зону контроля на западном берегу Гайчура - РИА Новости, 15.12.2025
ВС России расширили зону контроля на западном берегу Гайчура
Группировка "Восток", освободив Песчаное, расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создала условия для дальнейших штурмовых действий, сообщило... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T15:37:00+03:00
2025-12-15T15:44:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d47a1ea6e4f1976bebafdd140cc4cab0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143758f77a420835c9655123e437aaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России расширили зону контроля на западном берегу Гайчура
Освобождение Песчаного позволило расширить контроль на западном берегу Гайчура
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Группировка "Восток", освободив Песчаное, расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создала условия для дальнейших штурмовых действий, сообщило министерство обороны России.
"Занятие данного района расширило зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейших штурмовых действий подразделений группировки войск "Восток" на этом направлении", - говорится в сообщении ведомства.
В результате боёв уничтожено семь единиц техники и более 20 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга", добавили в Минобороны РФ.