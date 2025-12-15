Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов, теперь можно переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков, сообщили РИА Новости в Т-Банке.

"Т-Банк и " Сбер " первыми в России запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка – теперь технология позволяет переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков", - говорится в сообщении кредитной организации.

В пресс-службе Т-Банка уточнили, что такие транзакции будут проходить через систему СБП.

Для этого получателю перевода необходимо сгенерировать в своем мобильном приложении QR-код и показать его отправителю - клиенту Т-Банка или "Сбера". "Тот сканирует QR-код камерой мобильного телефона и мгновенно переводит деньги. Помимо QR-кода можно также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться с отправителем", - поясняется в релизе.

Отмечается, что технология значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами - особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей - клиентов разных банков.

"Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге - система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю", - говорится там.

Вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов подчеркнул, что это совершенно новый сервис для российского рынка. "Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется – его банк и номер заранее указаны", - отметил он.