https://ria.ru/20251215/perevody-2062073329.html
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду - РИА Новости, 15.12.2025
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов, теперь можно переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:54:00+03:00
2025-12-15T10:54:00+03:00
2025-12-15T11:54:00+03:00
сбер
т-банк (ао «тинькофф банк»)
qr-код
денежные переводы
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956107595_0:1234:2047:2385_1920x0_80_0_0_94424762b8e41a7d8d11b05fd22fb202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956107595_0:1042:2047:2577_1920x0_80_0_0_f5c4e26488ec35fa50882dc1fdd7aa70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, т-банк (ао «тинькофф банк»), qr-код, денежные переводы, сбербанк россии
Сбер, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), QR-код, денежные переводы, Сбербанк России
Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
Т-Банк и Сбербанк запустили межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов, теперь можно переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
"Т-Банк и "Сбер
" первыми в России
запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка – теперь технология позволяет переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков", - говорится в сообщении кредитной организации.
В пресс-службе Т-Банка уточнили, что такие транзакции будут проходить через систему СБП.
Для этого получателю перевода необходимо сгенерировать в своем мобильном приложении QR-код и показать его отправителю - клиенту Т-Банка или "Сбера". "Тот сканирует QR-код камерой мобильного телефона и мгновенно переводит деньги. Помимо QR-кода можно также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться с отправителем", - поясняется в релизе.
Отмечается, что технология значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами - особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей - клиентов разных банков.
"Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге - система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю", - говорится там.
Вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов подчеркнул, что это совершенно новый сервис для российского рынка. "Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется – его банк и номер заранее указаны", - отметил он.
Старший вице-президент, глава блока "Транзакционный банкинг" Сбербанка
Дмитрий Малых добавил, что данная технология делает переводы по QR-коду более универсальным и технологичным инструментом и расширяет возможности для удобных и быстрых переводов.