Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.

Зеленский также отметил необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий для завершения конфликта.

Обсуждение мирного плана