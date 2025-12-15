Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 15.12.2025 (обновлено: 19:59 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062221876.html
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине
Владимир Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:30:00+03:00
2025-12-15T19:59:00+03:00
в мире
берлин (город)
вашингтон (штат)
москва
стив уиткофф
владимир путин
владимир зеленский
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062220335.html
https://ria.ru/20251215/trebovanie--2062182705.html
берлин (город)
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), вашингтон (штат), москва, стив уиткофф, владимир путин, владимир зеленский, страна.ua, мирный план сша по украине
В мире, Берлин (город), Вашингтон (штат), Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Страна.ua, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине

Зеленский прокомментировал результаты переговоров в Берлине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
19:21
Зеленский также отметил необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий для завершения конфликта.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за нового требования
16:58
 
В миреБерлин (город)Вашингтон (штат)МоскваСтив УиткоффВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтрана.uaМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала