СМИ раскрыли, что вчера произошло на переговорах Зеленского с Уиткоффом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Переговоры украинской и американской делегаций, прошедшие накануне в Берлине, были непростыми, пишет Wall Street Journal.
"Один из источников, знакомый с ходом воскресных переговоров, охарактеризовал их как сложные, отметив, что американская сторона, по всей видимости, не желает идти на компромисс по проекту мирного соглашения", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната. Так, Вашингтон настаивает на принятии быстрых решений, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что сохраняются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать.
Накануне в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского.
Обсуждение мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.